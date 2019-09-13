Каракас, , 04:50 — REGNUM Очередная сессия Генассамблеи ООН пройдёт без участия венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщил глава государства на встрече со своими сторонниками.

Николас Мадуро Eneas De Troya

«В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над её безопасностью и спокойствием», — сказал Мадуро.

По словам главы государства, в Нью-Йорк вместо него отправятся министр иностранных дел Хорхе Арреаса и вице-президент Делси Родригес. Последний зачитает в ООН подписанное 12 миллионами венесуэльцев послание, требующее снять со страны американские санкции.

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Напомним, венесуэльская оппозиция призывает ко вмешательству из вне, апеллируя к страданиями народа Венесуэлы.

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