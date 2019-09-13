Москва, 13 сентября 2019, 08:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1678.

Читайте ранее в этом сюжете: Народ России ведут по пути «расчеловечивания»? Радио REGNUM