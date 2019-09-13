Москва, , 04:39 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия размещает на европейской территории ракеты, способные нести ядерный заряд, ложно, сообщили 13 сентября в пресс-службе Минобороны РФ.

Комментируя заявление Столтенберга, российское оборонное ведомство отметило, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушила не Москва, а Вашингтон. Это само по себе повысило риск распространения ядерной угрозы.

Более того, уже через две недели после прекращения действия РСМД американцы испытали ракету, подпадающую под действие договора. Испания прошли в Румынии и Польше. Значит, они разрабатывали ракеты, ещё неся обязательства по РСМД.

«Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развёртывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — заявили в Минобороны РФ.

Москва призвала НАТО «вместо различного рода инсинуаций» на тему РСМД поспешить с заверениями о неприемлемости развёртывания на территории стран альянса американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

Напомним, 11 сентября Столтенберг заявил:

«Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе».

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