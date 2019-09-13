Вашингтон, 13 сентября 2019, 04:35 — REGNUM Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден мог бы вернуться в Соединенные Штаты, если был бы уверен в справедливости американского правосудия. Об этом он заявил в интервью Национальному общественному радио США.

Уильям Хогарт. Суд. 1758
Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке», — заявил он.

Сноуден подчеркнул, что для полноценного рассмотрения его дела в США присяжным будет необходимо ознакомиться с секретными документами. Он добавил, что не собирается возвращаться в США только ради суда, так как это станет плохим примером для других, кто оказался в подобной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Эвадард Сноуден назвал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне «черным днем для прессы». По его словам, кадры, на которых глава посольства Эквадора в Великобритании приглашает сотрудников британских спецслужб для ареста Ассанжа, попадут в учебники истории.