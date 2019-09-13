Пекин, , 04:02 — REGNUM Пятнадцать групп дисциплинарных инспекторов было направлено в 37 центральных партийных и правительственных ведомств Китая, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Это уже четвертый раунд плановых дисциплинарных инспекций, инициированный ЦК Компартии Китая (КПК) 19-го созыва. Его целью является проверка чистоты рядов партийных и правительственных институтов страны.

Среди всех ведомств, которых коснется проверка числятся Рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК, Международный департамент ЦК КПК, Верховный народный суд, Министерство иностранных дел, а также Партийная школа ЦК КПК (Национальная академия управления), Китайская академия наук, а также Всекитайская федерация женщин и Ассоциация писателей Китая.

У надзорных органов будет два месяца в рамках инспекции, чтобы разобраться со всеми нарушениями и представить общественности результаты своих трудов.