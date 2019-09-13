Москва, , 04:01 — REGNUM Попытки НАТО вовлечь в Сербию в свою орбиту пока безуспешны, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

«К сожалению, далеко не все её соседи способны противостоять внешнему нажиму и вопреки воле большинства граждан втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал Белград ведущим партнёром Москвы на Балканском полуострове.

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