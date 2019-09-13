Москва, , 03:52 — REGNUM Сербия является основным партнёром России на Балканах, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд» 13 сентября.

Российский дипломат напомнил, что отношения Москвы и Белграда регулируются двусторонней Декларацией о стратегическом партнерстве от 2013 г. Между странами растут товарооборот, капиталовложения, культурные и образовательные обмены, крепнут духовные связи.

«Сербия — наш ведущий партнёр на Балканах. Вместе с тем мы поддерживаем конструктивные, насыщенные связи и с другими странами в этой части Европы», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне из Косово прозвучали обвинения в адрес России.

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