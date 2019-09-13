Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Иран хочет провести переговоры с Соединенными Штатами, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

«Иран хочет встретиться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появилась информация о готовящейся встречи президента США Дональда Трампа с иранским президентом Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников агентства Bloomberg, Белый дом уже начал подготовку к встрече.

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