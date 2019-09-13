Москва, , 03:01 — REGNUM Начать нормальную журналистскую работу, уйдя от пропаганды, предложила на брифинге официальный представить МИД РФ Мария Захарова корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку.

В ходе брифинга Захарова не могла добиться от Цимбалюка ответа на вопрос, готов ли он взять интервью у главы портала РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, поскольку журналист УНИАН стал говорить о полученной Вышинским в 2014 г. медали «За присоединение Крыма». Тогда Захарова спросила:

«Я спрашивала, Вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским?»

Цимбалюк ответил, что этот вопрос будет решать главный редактор УНИАН. И ещё нужно согласие Вышинского. Тогда Захарова сказала, что зачастую украинские СМИ занимаются пропагандой, а не дают «прямую речь», а затем добавила:

«Ну, вот сейчас, может быть, как раз тот правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ, уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был 15 мая 2018 г. арестован СБУ по обвинению в госизмене. 7 сентября 2019 г. прибыл в Москву после освобождения в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.

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