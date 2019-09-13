Киев, , 02:24 — REGNUM Ближайшая встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится на встрече «нормандской четвёрки», сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Говоря о предстоящем саммите в «нормандском формате», украинский лидер сказал, что до этого переговоров с Путиным не планируется.

«Я думаю, что это будет самым ближайшим контактом с президентом России», — сказал Зеленский о саммите.

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Напомним, дата встрече «нормандской четвёрки» ещё не определена. Ожидается, что переговоры состоятся через несколько недель.

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