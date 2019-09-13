Киев, , 02:17 — REGNUM «Формула Штайнмайера» является «одним из самых сложных вопросов», которые будут обсуждаться на переговорах «нормандской четвёрки», сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

По итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё в Киеве, Зеленский заявил, что Киев готовится ко встрече в «нормандском формате».

Украинский президент заявил, что главная его цель — добиться мира, но при этом он готов на переговорах по Донбассу «защитить каждую каплю украинских интересов».

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Напомним, согласно «формуле Штайнмайера», сначала должен вступить в действие закон о выборах в «отдельных регионах» Донбасса, а затем уже будут отводиться войска.

После проведения выборов в ДНР и ЛНР и их признания ОБСЕ Донбассу будет предоставлен особый статус. Уже после этого Киев получит контроль над границей.

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