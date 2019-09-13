Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Согласно документу, представленному главой комитета Джеррольдом Надлером, утверждаются рамки вызова свидетелей для дачи показаний по расследованию экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года. Комитет хочет выяснить, препятствовал ли Трамп проведению расследования или нет.

Набор процедур, необходимых для вынесения американскому президенту импичмента, схож с теми, которые применялись при рассмотрении дел об импичменте бывших президентов США Ричарда Никсона и Билли Клинтона. Демократы могут обвинить Трампа в препятствовании правосудию и злоупотреблении властью.