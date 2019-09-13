Ереван, , 01:05 — REGNUM 12 сентября, в суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и остальных трёх бывших высокопоставленных чиновников.

Грант Тер-Абрамян 1in.am

Кочарян выступил с речью, отметив, что за это время его права нарушались много раз. В ходе выступления Роберт Кочарян заявил, что это «самое позорное уголовное дело» в истории Армении.

«В учебниках будет указано об этом деле, и это дело будет иметь своих отрицательных и положительных героев. Я не сомневаюсь, кто будет его негативными героями, и в данном случае вы тот человек, который пишет еще одну страницу в этой истории этого дела. Какой будет эта страница, конечно, зависит от Вас», — отметил второй президент Армении, обращаясь к судье.

Комментируя заявления Кочаряна, публицист, историк, участник событий 1 марта 2008 года Грант Тер-Абрамян сказал, что частично согласен, что это действительно исторический суд.

«Может быть, это не суд века, но это исторический суд. И в какой-то мере можно гордится Республикой Арменией, что хотя и с опозданием, но возможен суд на людьми, которые занимали высшие должности в государстве», — сказал Тер-Абрамян.

В связи с заявление о том, что этот судебный процесс является самым позорным в истории Армении, публицист почувствовал в этом слишком элемент нарциссизма.

«Кроме сегодняшнего судебного процесса, я присутствовал также на судебном процессе по делу 1 марта в 2008 году. Можете вы обвинить меня в предвзятости, но эти два суда нельзя сравнивать. Тот шум, те скандирования, которые сегодня позволяли себе сторонники Кочаряна, тогда нам не разрешали. Те плакаты, которые сегодня разрешено было там содержать, тогда такое было невозможно. Если поднимался один плакат, полиция сразу приступала к разгону, неоднократно применялась сила. Так что, сравнивать здесь нечего», — сказал Тер-Абрамян.

Что касается самого судебного процесса. Мне было интересно услышать и представленные Кочаряном аргументы, и аргументы стороны обвинения. С обеих сторон я увидел содержательную дискуссию. Тогда такого не было. Во-первых, тогда речь стороны обвинения была очень слабой, безосновательной. Вы должны были видеть выступающих тогда там свидетелей: это не было судебным процессом, это было клоунадой. Пусть возьмут эти записи посмотрят и сравнят».