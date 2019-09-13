Кишинёв, , 00:41 — REGNUM Визиты в Россию президента Молдавии Игоря Додона и главы МИД Нику Попеску «способствуют возвращению стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации на тот уровень, которого желает большинство населения нашей страны». Об этом заявил на встрече с послом Росcии в Кишиневе Олегом Васнецовым президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Додон и Васнецов считают, что отношения двух стран «активизируются по важнейшим направлениям».

А проведение в конце сентября второго Молдавско-российского экономического форума с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака и первое за три года заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в тот же период, по словам Додона, «станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, и дадут новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией».

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