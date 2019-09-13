Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Соединенные Штаты пока не планировали проводить переговоры с Северной Кореей, о которых можно было бы сообщить, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на брифинге.

«У нас не планируется встреч с Северной Кореей, о которых мы бы могли сообщить вам», — заявила она.

Ортагус подчеркнула, что недавние запуски ракет со стороны КНДР не являются «хорошим шагом для переговоров». Она призвала северокорейское руководство отказаться от ракетных испытаний и вернуться за стол переговоров.

Читайте также:КНДР заявила о готовности провести переговоры с США в сентябре

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября первая заместительница МИД КНДР Чве Сон Хи заявила, что Северная Корея готова провести переговоры с США в конце сентября. Дипломат также напомнила о необходимости американской стороне сменить подход к ведению переговоров с КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Если Трамп проиграет выборы, отношения США и КНДР резко ухудшатся – прогноз