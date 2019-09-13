Ереван, , 00:37 — REGNUM Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наоборот, организация будет приветствовать сотрудничество со всеми постсоветскими странами, включая Азербайджан. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей, у нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ, а также с Азербайджаном, то поверьте, Россия не заинтересована в разжигании [карабахского] конфликта, наоборот, будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет», — сказал вице-премьер РФ (цитата по azatutyun. am).

Борисов в Ереване участвовал в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Российский чиновник подчеркнул: «Решения в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами организации».

На днях парламент Армении обсуждал проект изменений в устав ОДКБ, который стал предметом бурных дискуссий депутатов. Одно из изменений касалось уточнения требований для предоставления другим государствам статуса наблюдателя в ОДКБ. Некоторые парламентарии выразили свою озабоченность в связи с тем, что Азербайджан может получить статус наблюдателя в ОДКБ.

Депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не может получить статус наблюдателя в ОДКБ, поскольку официальный Ереван не обеспечит консенсус для принятия соответствующего решения в организации.

Может ли Азербайджан иметь какой-либо статус в ОДКБ? Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, участвующий в ереванском заседании, в ответ на этот вопрос пояснил, что секретариат не получал подобного обращения или заявления. Он удивлен, что ведутся подобные обсуждения.

«Все заявления или заявки на получение статуса партнера, наблюдателя, члена ОДКБ в установленном порядке должны быть представлены в секретариат. У меня нет заявления от Азербайджана или чего-то подобного», — ответил Семериков.

Он заверил, что вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя, партнера или члена не обсуждался. Семериков подчеркнул, что вопросы членства, партнерства, наблюдательства и другие вопросы в ОДКБ принимаются на основе строгого консенсуса. То есть, если нет согласия одной из шести стран-членов, не может быть принято решение о предоставлении той или иной стране какого-либо статуса в ОДКБ.

«Этот вопрос не обсуждался. Кто-то с трибуны выразил свое личное, субъективное мнение, и началось обсуждение этого вопроса. Понимаете, что это неправильно? Существуют процедурные правила, которые приняли руководители стран-членов ОДКБ. Есть требования к партнеру и наблюдателю, и они должны безоговорочно выполняться. Лишь после этого может быть обсужден вопрос статуса другой страны в организации. Почитайте на нашем сайте, какие требования предъявляются, и все станет ясно», — отметил и. о. генсека ОДКБ.

Семериков уклонился от ответа на вопрос о продаже российского оружия Азербайджану, ограничившись лишь кратким комментарием: «Знаете, я не продаю оружие».