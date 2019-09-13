Володарский район, Нижегородская область, , 00:33 — REGNUM Совместные оперативные российско-белорусские учения «Щит Союза — 2019» пройдут 13−19 сентября на полигоне Мулино (Володарский район, Нижегородская область), сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Руководить манёврами, которые пройдут в два этапа, будут командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв и первый заместитель белорусского министра обороны Олег Белоконев.

В них будут задействованы 12 тысяч военных и 950 единиц техники. Участники манёвров должны будут найти и уничтожить незаконные вооружённые формирования условного противника и диверсионные подразделения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16−21 сентября на Донгузском полигоне (Оренбургская область) пройдут крупные международные военные учения «Центр-2019».

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