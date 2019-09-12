Гавана, , 23:22 — REGNUM Аккаунты руководителя Центрального комитета Компартии Кубы Рауля Кастро и самой политической партии в Twitter заблокированы администрацией этой социальной сети, сообщает 12 сентября ТАСС.

Twitter

Ранее в этом сервисе микроблогов подверглись блокировке аккаунты ведущих кубинских СМИ, Союза журналистов Кубы и пресс-служб некоторых министерств.

МИД Кубы охарактеризовал эти действия как «очевидную согласованную операцию для ограничения возможностей революционеров защищать истину».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в соцсети Facebook был заблокирован аккаунт, принадлежащий главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Причины блокировки до сих пор не разъяснены.

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