Мадрид, , 22:45 — REGNUM «Катастрофические последствия, которыми Брексит без соглашения может обернуться для Соединенного Королевства — постоянно проговариваемые как сигнал для привлечения внимания депутатами, противящимися резкому выходу и желающими остаться в европейском блоке, — были известны членам британского правительства со 2 августа, — пишет сегодня, 12 сентября, испанское издание ABC. — Это обнаружилось в минувшую среду ночью, когда были опубликованы документы «Операции Овсянка» [Yellowhammer] — анализ того, что будет на следующий день после хаотичного выхода из ЕС».

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Текст «Операции Овсянка» делится на несколько пунктов, дающих разъяснения по разным темам, среди которых выделяется «почти апокалиптическое» описание будущего, которое ждет Гибралтар, насилие и «необходимые полицейские репрессии» на улицах Соединенного Королевства, увеличение цен на электричество для частных лиц и предприятий, а также снижение уровня безопасности из-за приостановки обмена информацией между различными правоохранительными органами, отмечает испанское СМИ.

Пункт 12, в котором анализируются последствия Брексита без соглашения для Гибралтара, затрагивает три фундаментальные проблемы. В первую очередь это сокращение поставок основных товаров на территорию, в том числе продуктов питания и лекарств. Во-вторых, работникам приграничной зоны вместе с прочими жителями и туристами придется несколько месяцев тратить больше четырех часов на преодоление границы. Третьим обстоятельством тоже нельзя пренебрегать: выход из ЕС может привести к политической нестабильности и поставить под удар правительство Гибралтара.