Казань, , 22:35 — REGNUM В Татарии прокомментировали скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами». Официальную позицию руководства республики озвучила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

По ее словам, власти республики расценили слова Жириновского как «очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов», и такое выступление не могло не вызвать негативной реакции в Татарии.

В числе прочего она отметила, что Татария, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов России, всегда отдавала и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает.

«Произошел разговор председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с Вячеславом Володиным (спикер Госдумы РФ) в тот же день, когда состоялось открытие первой осенней сессии, в ходе которой была отмечена неприемлемость подобных высказываний со столь высокой трибуны федерального парламента», — цитирует Галимову «Бизнес-online». Она напомнила, что во время выступления Володин попросил Жириновского быть корректным, не разделяя людей по национальности или вероисповеданию.

Власти региона не могли и далее отмалчиваться, поскольку лидер ЛДПР позволил себе «резкие и, по сути, антиконституционные высказывания, а также суждения, искажающие суть бюджетных отношений в адрес республики».

ИА REGNUM напоминает, Владимир Жириновский на первой осенней сессии Госдумы возмущенно выкрикивал, что «Казань завалили деньгами, Северный Кавказ завалили деньгами, а потом удивляются, что никто не рожает».

«Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим — дать больше. Мы же русский парламент, русские депутаты, но принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше. Налогов меньше. Живи, Казань, расцветай», — негодовал лидер ЛДПР.