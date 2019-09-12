Хмеймим, Сирия, , 22:23 — REGNUM Действующие в Сирии под контролем США незаконные вооружённые формирования отобрали гуманитарный груз, предназначенный для беженцев лагеря «Эр-Рукбан», сообщил 12 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По информации беженцев, гуманитарная помощь, доставленная в «Эр-Рукбан» представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, была изъята боевиками группировки «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо». Позднее эти боевики применили оружие для разгона беженцев, требовавших выдачи продовольствия, находившегося в гуманитарном грузе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал США принять меры для прекращения таких действий их подопечных, усугубляющих гуманитарный кризис в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

"Призываем американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать давление на подконтрольные вооруженные формирования для обеспечения безопасности беженцев в «Эр-Рукбане», организации справедливого распределения гуманитарной помощи и скорейшей эвакуации оставшихся в лагере вынужденных переселенцев», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства этой страны.

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