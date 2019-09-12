Киев, , 22:22 — REGNUM Администрация президента Украины Владимира Зеленского поставила перед украинскими судами задачу в кратчайшие сроки лишить лицензии телеканал NewsOne. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Таблица цветовой профилактики

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

Этот телеканал контролируется украинским «Оппозиционным блоком». Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что ситуация вокруг NewsOne политически ангажирована. Лидер же партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерения Национального совета по телевидению и радиовещанию закрыть NewsOne.

Однако, по данным «Страны.ua», офис Зеленского уже связался с руководством Окружного суда и Шестого административного апелляционного суда. Им было дано указание как можно скорее рассмотреть обращение Нацсовета по ТВ и лишить NewsOne лицензии.