Санкт-Петербург, , 21:31 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены сделать всё возможное, чтобы в 2025 году открыть станцию метро «Кудрово» в одноименном областном городе, примыкающем к Петербургу. В препятствовании строительству метро чиновники Ленобласти подозревают лоббистов прокладки трамвайной линии из Кудрово до действующей станции метро «Улица Дыбенко».

Жилые дома в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

Такой вывод можно сделать из комментария заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, который 12 сентября распространила пресс-служба областного правительства.

Как сообщил ранее «КоммерсантЪ», Министерство транспорта РФ отказалось выделять средства на строительство станции Петербургского метрополитена в Кудрово. Ранее власти Ленобласти и Петербурга рассчитывали на федеральное софинансирование такого строительства, стоимость которого оценивается в 57 млрд рублей за шесть лет.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область продолжают работу над проектом строительства станции метро «Кудрово». Администрация города начинает предпроектные проработки продолжения линии, мы же выделяем средства на проект планировки территории и занимаемся переводом земель под депо», — заявил в своем комментарии Михаил Москвин, назвав этот проект «стратегическим».

Он объяснил, что запрос на федеральное софинансирование обоснован тем, что проект строительства метро в Кудрово важен для всей Петербургской агломерации, поскольку рядом с новой станцией планируется создание транспортно-пересадочного узла с международным автовокзалом.

Кроме того, Санкт-Петербург нуждается в электродепо на четвертой линии метро, без него поезда ночью отстаиваются в тоннелях.

«Есть дорожная карта, ответственные, этот процесс уже нельзя остановить. Мы работаем в рамках договоренностей с правительством страны и руководством Санкт-Петербурга», — подчеркнул областной чиновник.

Он высказал версию, что за разговорами об отсутствии перспектив появления метро в Кудрово стоят «люди с серьезными лоббистскими возможностями, которые двигают проект трамвая в Кудрово».

Речь идет о проекте создания 4-километровой трамвайной линии от Кудрово до ближайшей станции метро «Улица Дыбенко». Стоимость этого проекта оценивается в 8,7 млрд рублей. На него также могут быть запрошены деньги из федерального бюджета.

«Власти региона и многие жители Кудрово не поддерживают сомнительный и дорогой проект прокладки трамвайных линий «по подоконникам» домов. Власти Ленинградской области приложат максимум усилий для того, чтобы вестибюль станции «Кудрово» открыл двери в 2025 году, как намечено», — заявил Михаил Москвин.

По оценкам застройщиков, в Кудрово проживает до 100 тыс. жителей, хотя зарегистрированных жителей втрое меньше — многие не хотят терять петербургскую прописку и не регистрируются в новом жилье. Из-за резко возросшего населения при отсутствии новых коммуникаций в Кудрово сложилась тяжелая транспортная ситуация.

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