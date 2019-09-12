Саратов, , 21:05 — REGNUM В четверг, 12 сентября, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев провели встречу с обманутыми дольщиками Саратовской области. Во встрече также приняли участие руководители компании ДОМ. РФ Александр Плутник и Олег Говорун.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Впервые наша встреча проходит в таком составе — с участием спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и руководителей госкорпорации ДОМ.РФ. Это свидетельствует о том, что при поддержке Вячеслава Викторовича найдены новые возможности решения проблемы обманутых дольщиков, которую мы системно расшиваем в течение последних дух лет», — отметил, открывая встречу, Валерий Радаев.

За 2017−2018 годы были достроены 20 домов, жильё получили более 2000 человек. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 домов. В реестре проблемных остаётся ещё 46 объектов. С помощью госкорпорации ДОМ. РФ планируется завершить 30 домов на 27 площадках. Для этого в августе 2019 года в Саратовской области создана некоммерческая организация в виде Фонда субъекта РФ для достройки проблемных жилых домов.

«Особо отмечу, что по шести домам степень готовности фактически нулевая, а по 4 — полностью отсутствует проектная документация. То есть, речь идет о наиболее сложных и капиталоемких объектах, с которыми региону в одиночку не справиться», — заявил Валерий Радаев.

Оставшиеся 16 проблемных домов будут достроены в рамках инвестиционных проектов в Саратовской области.

«Хочу выразить слова благодарности Вячеславу Викторовичу и госкорпорации за помощь области в одном из сложнейших социально значимых вопросов. В свою очередь мы, имея двухлетний опыт, должны строго действовать в алгоритме принимаемых решений. Индивидуальный подход к каждому дому, соблюдение графиков строительства, качественных показателей, прямые коммуникации с дольщиками. Уверен, взаимодействие с крупнейшей корпорацией, которая реализует жилищную политику государства по всей стране, даст нам новый импульс в повышении собственной эффективности и профессионализма», — отметил глава Саратовской области.

Вячеслав Володин, выступая в ходе встречи, отметил: «Вплотную мы занялись этой проблемой в 2017 году, тогда же были сданы первые дома. Нужно отдать должное губернатору, который выделил эту проблему как приоритетную и каждую неделю, вместе с депутатами Госдумы, собирал рабочую группу и искал решения. Но дальше возникают проблемы, которые регион сам решить не может. Первые дома были в высокой стадии готовности, но оставшиеся 46 домов мы одни не поднимем».

«Мы ставим перед собой задачу — через три года закрыть проблему обманутых дольщиков в Саратовской области. Из 46 домов 30 будет достроено с помощью ДОМ. РФ, по схеме, где 89% составляют федеральные средства и 11% — средства региона. По оценочным параметрам, нам необходимо порядка 10,3 млрд. рублей. Этот проект предполагает создание регионального фонда. Благодаря тому, что Саратовская область занималась дольщиками, мы — в числе 5 регионов, которые могут войти в проект хоть завтра, используя возможности госкорпорации», — подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам председателя Государственной Думы РФ, проблема дольщиков охватывает 4669 человек: из них 3786 получат квартиры либо компенсации по проекту ДОМ. РФ, 883 — за счёт регионального проекта.74% обманутых дольщиков — это социально незащищенные категории граждан: семьи, не имеющие жилья, использующие многодетный капитал, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и другие.

«Решая этот вопрос, мы решаем проблемы тех, кто залез в долги, набрал кредитов, продал квартиру. У людей проблемы настолько велики, что по-другому из этой ситуации не выйдешь. Сегодня есть возможность найти решение», — отметил Вячеслав Володин.

«Плохо то, что средства, которые мы вынуждены сейчас изыскивать в федеральном и областном бюджете, по факту кто-то либо положил себе в карман, либо использовал неэффективно. Контрольно-надзорные органы должны продолжать работу, чтобы деньги вернули государству», — заявил спикер Госдумы РФ.

Руководитель ДОМ. РФ Александр Плутник отметил, что Саратовская область начала готовиться к решению этой проблемы заранее.

«Мы отрабатываем каждый дом, который будет достроен. Эта непростая программа — но можете быть уверены, что вы получите либо новые квартиры, либо компенсацию, причём после оценки рыночной стоимости. Дома, которые мы будем достраивать, сдадим в обозначенные сроки. За деньгами будет особый контроль, чтобы исключить возможности нецелевого расходования средств. Многие из вас устали от ситуации, в которой находитесь. Но в течение трёх лет ваша проблема будет решена», — подчеркнул Александр Плутник.

Заместитель генерального директора ДОМ. РФ Олег Говорун рассказал о схеме достройки домов: сейчас идёт подготовительная работа, в середине ноября будет завершено обследование для оценки состояния объектов и стоимости достройки. До конца года будет возможно заключить контракт, и уже в этом году может начаться достройка 13 домов: ЖСК «Оптмиист-2018» (ул. Алексеевская), ЖСК «Федоровская, 6», ЖСК «Огни Саратова» (ул. Огородная), ООО «Град-Инвест» (ул. Ново-Астраханская), ООО «Новый дом» (два дома — ул. Чернышевского, 42 и ул. Берег Волги г. Энгельса), ООО «КапиталСтрой» (8-й мкр. Кировского р-на), ООО «СаратовРегионСтройС (дом по ул. Огородная и два дома по Совхозному пр.), Фонд жилищного строительства (три дома — просп. Строителей, ул. Политехническая, Ильинский пр.) Все эти объекты находятся в высокой стадии готовности.

В течение трех месяцев будет принято решение по срокам достройки либо получения компенсаций по оставшимся проблемным объектам.

«По моему мнению, если мы заключим контракт до конца года, то срок достройки — полтора — два года. Окончательные сроки будут понятны позже», — отметил Олег Говорун.

В ходе заседания по просьбам дольщиков было принято решение — включить дом ЖСК «Победитель» на ул. Алексеевская в число домов для завершения строительства с помощью ДОМ.РФ. Таким образом, с помощью фонда будет достроен 31 объект.