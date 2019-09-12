Киев, , 21:03 — REGNUM Американский финансист Джордж Сорос стремится скупить украинские телеграм-каналы, которые стали одной из ключевых составляющих дижитал-стратегии победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают украинские СМИ.

Оказалось, что телеграм-каналы стали занимать все более весомую долю в медиапространстве Украины. Команда Зеленского использовала эту тенденцию и смогла добиться успеха.

Сорос собирается заполучить все основные украинские телеграм-каналы и действует сразу по двум направлениям. Так, международный фонд «Возрождение», который финансируется на средства Сороса, разрабатывает программу поддержки украинских авторских телеграм-каналов. Известно, что готовится грантовая поддержка 30 участников программы.

Параллельно с этим PR-агентства, близкие к инвестиционной кампании Dragon Capital Томаша Фиалы, который тесно интегрирован со структурами Джорджа Сороса, ведут переговоры о покупке пула из 50 крупнейших телеграм-каналов Украины.

Все это Сорос делает для того, чтобы перехватить инициативу и помешать Виктору Медведчуку получить влияние над этой частью медиапространства Украины. Уже этой осенью на Украине ожидается очередной виток внутриполитической борьбы в связи с готовящейся отменой моратория на продажу земли. Сорос хочет заполучить как минимум 80 основных украинских телеграм-каналов.