Сочи, Краснодарский край, , 20:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин приедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима в 2020 году. Об этом российский президент в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава российского государства примет участие в памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Красной армией узников нацистского концлагеря «Освенцим» в начале 2020 года.

«Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением «Освенцима» и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду», — сказал Владимир Путин.

При этом российский лидер добавил, что в ходе этого визита неплохо было бы открыть в Иерусалиме памятник подвигу блокадного Ленинграда.

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