Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Комитет Сената США по расходам одобрил финансовую помощь Украине в размере $250 млн, сообщает 12 сентября пресс-служба комитета.

Указанные финансовые средства должны пойти на поддержку вооружённых сил Украины.

В сообщении комитета указано, что финансирование выделено для «содействия безопасности» страны.

Стоит отметить, что параллельно сенаторы порекомендовали профинансировать противовоздушную оборону прибалтийских стран на сумму $400 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование военной помощи Украине было заморожено президентом США Дональдом Трампом для проверки его эффективности и соответствия интересам США. В то же время в Сенате и Конгрессе активно обсуждают возможность преодоления возможного запрета Трампа на выделение денег на украинские вооружённые силы.

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