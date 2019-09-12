Ашхабад, , 20:23 — REGNUM «Мы по-прежнему серьезно обеспокоены судьбой людей, исчезнувших в туркменских тюрьмах», — говорится в официальном заявлении Европейского союза, приуроченном к Международному дню жертв насильственных исчезновений.

Европейские чиновники отмечают, что в их распоряжении имеются документы о, как минимум, 27 гражданах, умерших в тюрьмах Туркмении, и о не менее 120 туркменских заключенных, которых содержали в полной изоляции.

«Мы очень внимательно следим за положением исчезнувших лиц, чьи тюремные сроки истекли или должны закончиться в 2019 — 2020 годах. Хотя информация о некоторых отдельных случаях была предоставлена, судьбы многих других исчезнувших в туркменских тюрьмах лиц остаются неизвестными», — подчеркивают авторы документа.

Представители Евросоюза призвали власти Туркмении принять меры и искоренить проблему насильственных исчезновений, а также расследовать все подобные случаи, после чего привлечь виновных к ответственности и обеспечить выплату надлежащей компенсации жертвам и их семьям.

Читайте также: Евросоюз продолжает переговоры о поставках газа из Туркмении в обход России