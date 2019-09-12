Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Бывшая помощница депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова Анастасия Колб подала иск о признании недействительными результатов выборов в округе №239 муниципального образования «Смольнинское», которое возглавляет ее отец, Александр Колб. Об этом сообщили в судебной пресс-службе города.

Смольнинский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление о признании итогов голосования недействительными. Согласно результатам, «Единая Россия», ранее полностью контролировавшая этот муниципалитет, из 20 мест в этот раз смогла получить только три. Остальные достались «яблочникам», «эсерам», местным активистам из движения «Центральный район за комфортную среду обитания», выдвиженцам с поддержкой штаба Навального и одному коммунисту.

Колб баллотировалась в мунсовет в качестве самовыдвиженки, но набрала лишь 217 голосов, так что из 48 кандидатов заняла шестое место с конца.

Материал иска передан судье. «Истица указывает, что в день голосования действовала агитация при помощи агитационной системы «Умное голосование», которая оказывала психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления», — объясняют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные кандидаты победили почти во всех ключевых муниципалитетах Центрального района Петербурга, но даже после официального признания результатов в некоторых из них, включая «Смольнинское», ожидали, что соперники от «Единой России» будут подавать в суд, дабы пересмотреть итоги голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: В двух муниципалитетах центра Петербурга признали поражение «Единой России»