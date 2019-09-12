Сухум, , 19:49 — REGNUM Верховный суд Абхазии возбудил административное дело по иску кандидата в президенты республики Алхаса Квициния. Предварительное судебное разбирательство назначено на 12:00 часов 13 сентября. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Верховного суда.

В качестве заинтересованных сторон привлечены вновь избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба и Генеральная прокуратура республики.

В пресс-службе также указали, что суд отклонил ходатайство Квицинии о приостановлении действия решения Центризбиркома Абхазии о признании победителем второго тура президентских выборов Абхазии Рауля Хаджимба.

Напомним, 8 сентября состоялся второй тур выборов президента Абхазии. Согласно окончательным данным Центризбиркома, обнародованным 9 сентября, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов президента республики 47,39% голосов избирателей, Квициния — 46,17%. Оппозиционер получил лишь на 1027 голосов меньше. Квициния сразу заявил, что намерен подать в суд на решение ЦИК. По мнению оппозиционера, победитель должен был набрать больше половины голосов избирателей, тогда как Хаджимба набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и «против всех». 11 сентября Алхас Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании результатов второго тура выборов недействительными.

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