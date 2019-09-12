Киев, 12 сентября 2019, 19:44 — REGNUM На Украине правоохранительные органы проводят обыски в доме экс-главы Национального банка Украины бежавшей в Лондон Валерии Гонтаревой, в госконцерне «Укроборонпром» и других структурах в рамках производства по расследованию фактов разворовывания государственных средств в секторе безопасности и обороны. Об этом 12 сентября написал на своей странице в Фейсбуке украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.
При этом он сообщил, что уже скоро с пятого президента Петра Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность, а суд вынесет обвинительный акт.
Кроме того, обыск в киевской квартире по месту прописки подтвердила сама Гонтарева. По ее словам, правоохранители «взломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск». Он уточнила, что уже около года живет в Лондоне, а не по месту прописки.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе НБУ Гонтаревой силовой привод на допрос. Экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды.