Киев, , 19:44 — REGNUM На Украине правоохранительные органы проводят обыски в доме экс-главы Национального банка Украины бежавшей в Лондон Валерии Гонтаревой, в госконцерне «Укроборонпром» и других структурах в рамках производства по расследованию фактов разворовывания государственных средств в секторе безопасности и обороны. Об этом 12 сентября написал на своей странице в Фейсбуке украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародёрстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», — отметил Портнов.

При этом он сообщил, что уже скоро с пятого президента Петра Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность, а суд вынесет обвинительный акт.

«В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг. Не благодарите, Пётр Алексеевич. Скоро подозрение, снятие неприкосновенности, мера пресечения, обвинительный акт и приговор. Всё, на что вы системно напрашивались», — подытожил Портнов.

Кроме того, обыск в киевской квартире по месту прописки подтвердила сама Гонтарева. По ее словам, правоохранители «взломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск». Он уточнила, что уже около года живет в Лондоне, а не по месту прописки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе НБУ Гонтаревой силовой привод на допрос. Экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка с целью получения неправомерной выгоды.