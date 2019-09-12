Киев, , 19:42 — REGNUM Парламентская фракция «Слуга народа» могла оставить миллионы граждан Украины без прав и социальной защиты, если бы поддержала законопроект № 1075 об отмене действия большинства актов времен СССР и УССР на территории Украины. Об этом 12 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская, комментируя провальное голосование зазаконопроект № 1075.

Она сообщила, что таким образом Рада могла отменить законы о социальной защите чернобыльцев и других категорий граждан.

«Все законы, принятые во времена УССР и СССР, были бы полностью отменены. Но закон отменятся только тогда, когда принимается новый закон. Если бы просто отменили законы, возник бы колоссальный правовой вакуум. Вчера к нам обратилась масса чернобыльских организаций, потому что был бы полностью отменен закон о социальной защите чернобыльцев. Они просто бы взяли и отменили класс и статус людей, которые отдали свои жизни и здоровье, защищая весь мир от чернобыльской катастрофы. Их просто лишили бы всех гарантий и статуса в нашей стране… К большому нашему счастью впервые за те дни, когда заработал новый созыв украинского парламента, депутаты прислушались и не проголосовали за закон, который бы отменил закон о защите чернобыльцев… Их лишили бы пенсий и всех социальных гарантий в целях экономии бюджета», — пояснила Королевская.

Она сообщила, что парламент также чуть не отменил Кодекс законов о труде (КЗОТ), который гарантирует рабочему 8-часовой рабочий день и защиту его прав. Королевская считает, что Офис президента хотел отменить КЗоТ в интересах транснациональных корпораций и вернуть на Украину феодализм.

«Они также хотели полностью отменить закон о правах трудовых людей, условно трудовой кодекс, при этом не приняв новый… Работающие люди полностью лишились каких-либо прав. После этого от них могли бы требовать работать 24 часа, увольнять без суда и следствия, платить или не платить зарплаты… Тоже самое касалось жилищного кодекса и ряда других законодательных норм… Это в интересах транснациональных корпораций, потому что отменив КЗоТ, работодатель становится феодалом и дальше начинается рабовладельческий строй», — добавила Королевская.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября депутаты Верховной рады впервые провалили голосование за законопроект № 1075 об отмене действия большинства актов времен СССР и УССР на территории Украины. Законопроектом «О правопреемстве Украины» предлагалось отменить большинство законов и других актов органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР. Документом предлагалось оставить нетронутыми лишь акты, связанные с обретением Украиной независимости; урегулированием административно-территориального устройства, госграниц Украины, международными обязательствами, а также организационно-распорядительными и индивидуальными актами.