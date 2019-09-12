Киев, 12 сентября 2019, 19:42 — REGNUM Парламентская фракция «Слуга народа» могла оставить миллионы граждан Украины без прав и социальной защиты, если бы поддержала законопроект № 1075 об отмене действия большинства актов времен СССР и УССР на территории Украины. Об этом 12 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская, комментируя провальное голосование зазаконопроект № 1075.
Она сообщила, что таким образом Рада могла отменить законы о социальной защите чернобыльцев и других категорий граждан.
Она сообщила, что парламент также чуть не отменил Кодекс законов о труде (КЗОТ), который гарантирует рабочему 8-часовой рабочий день и защиту его прав. Королевская считает, что Офис президента хотел отменить КЗоТ в интересах транснациональных корпораций и вернуть на Украину феодализм.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября депутаты Верховной рады впервые провалили голосование за законопроект № 1075 об отмене действия большинства актов времен СССР и УССР на территории Украины. Законопроектом «О правопреемстве Украины» предлагалось отменить большинство законов и других актов органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР. Документом предлагалось оставить нетронутыми лишь акты, связанные с обретением Украиной независимости; урегулированием административно-территориального устройства, госграниц Украины, международными обязательствами, а также организационно-распорядительными и индивидуальными актами.