Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Избиркомы двух муниципальных образований в центре Петербурга, где по итогам выборов большинство мест досталось оппозиционным кандидатам и независимым выдвиженцам, признали эти результаты, передает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Избирательные бюллетени Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идет о МО «Владимирский округ» и МО «Смольнинское». На территории последнего, в частности, расположено городское правительство.

Во «Владимирском округе» из 20 мест в совете 12 депутатов прошли от «Яблока», трое — от «Справедливой России», еще пять мест заняли самовыдвиженцы.

В «Смольнинском» в совет депутатов прошли 6 местных активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания», 7 депутатов от «Яблока», 3 выдвиженца, поддержанных штабом Навального в Петербурге, а также один депутат от КПРФ. Здесь и у «Единой России», в отличие от «Владимирского округа», сохранилось три места.

Результаты подвели днем 12 сентября, на четвертый день после выборов. Победившие кандидаты сутками дежурили в здании администрации Центрального района, сначала требуя, чтобы данные итоговых протоколов ввели в ГАС «Выборы», а затем — чтобы ИКМО собрались и официально признали их депутатами.

Напомним, в МО «Литейный округ» Центрального района, где также победила оппозиция, до сих пор результаты не подведены, как и в МО «Дворцовый».

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Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. До этого все муниципалитеты города контролировались «Единой Россией».

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