Ашхабад, , 18:52 — REGNUM В здании парламента Румынии в Бухаресте открылась выставка живописи и национальных произведений декоративно-прикладного искусства мастеров Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Гости мероприятия получили возможность ознакомиться с фотографиями и картинами, рассказывающими о жизни туркменистанцев и культурно-историческом наследии туркменского народа — памятниках архитектуры, туркменской природе и других достопримечательностях страны.

Также на экспозиции выставки представлены национальные костюмы и ювелирные украшения, ковры и вышивки, национальные музыкальные инструменты и блюда туркменской кухни, книги и научные труды президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.