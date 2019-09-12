Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Главный редактор МИА «Россия сегодня» и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян на трое суток лишилась доступа к своему аккаунту в Facebook, сообщает 12 сентября Telegram-канал RT.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

На данный момент в Facebook отправлен запрос о причинах блокировки аккаунта Симоньян.

«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос», — указано в комментарии RT.

По мнению Маргариты Симоньян, блокировка её аккаунта является проявлением американской цензуры.

«Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чём речь вообще. А я — просто грущу», — цитирует РИА Новости комментарий главного редактора МИА «Россия сегодня».

Кроме того, в личном Telegram-канале Маргарита Симоньян сообщила, что пока ей остаётся только мечтать о свободе слова в свободном интернете.

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