Киев, 12 сентября 2019, 18:38 — REGNUM Соглашение Украины и Финляндии об охране информации открывает новые горизонты для борьбы с гибридными угрозами со стороны России, заявил 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский.
Такое заявление Зеленский сделал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве.
«Это создает новые возможности для сотрудничества органов безопасности, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.
Напомним, 12 сентября в Киеве Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Документ подписали президенты Владимир Зеленский и Саули Ниинистё.
«Гибридная агрессия» России продолжает оставаться основой риторики властей Киева.
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