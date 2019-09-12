Мурманск, , 18:28 — REGNUM Экс-министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова намерена обратиться за помощью в Европейский Суд по правам человека. Об этом со ссылкой на адвоката экс-чиновницы сообщает СеверПост.

«Сейчас мы решаем вопрос, связанный с обращением в Страсбургский суд», — рассказал изданию адвокат Макаровой Роман Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Эльвира Макарова была осуждена на 3 года за злоупотребление должностными полномочиями. Поводом для возбуждения уголовного дела стала дача в лесопарковой зоне Мурманского лесничества, которую Макарова «узаконила», находясь чиновником регионального правительства.

Защита экс-чиновницы подавала апелляционную жалобу, но областной суд, а позднее и Президиум областного суда не изменили срок экс-министру.

Сейчас дело экс-чиновницы в настоящее время рассматривает Верховный суд. Европейский суд — последняя надежда для Эльвиры Макаровой.