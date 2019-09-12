Москва, , 18:26 — REGNUM Прокуратура требует шестилетнего срока лишения свободы для Павла Устинова, обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе беспорядков 3 августа, сообщает источник из Тверского районного суда Москвы.

Устинов обвиняется в уголовном преступлении по статье «Применение опасного для здоровья насилия к представителю власти».

Обвиняемый утверждает, что «просто пытался освободиться» от бойцов Росгвардии, которые задержали его недалеко от Пушкинской площади.

По материалам дела, «попытка освободиться» закончилась вывихом руки одного из правоохранителей.

Росгвардейцы задержали Устинова за скандирование оскорблений в адрес властей и сотрудников правоохранительных органов, а также за активное участие в несогласованном митинге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии задержали мужчину, обстрелявшего полицейских — СМИ