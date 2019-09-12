Махачкала, 12 сентября 2019, 18:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с победой над американским спортсменом Дастином Порье. В ходе встречи на родине чемпиона в Дагестане Путин назвал его победу честной и красивой.
«Хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием, классический. И на горло ты ему не давил. Правда-правда, я видел, с двух сторон. Все по-честному», — сказал в ходе встречи президент.
Напомним, визит главы государства в Дагестан состоялся сегодня, 12 сентября. Он был связан с торжествами, которые отмечаются в эти дни в республике. Они посвящены 20-летию отражения атаки международных бандформирований в 1999 году.
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На встрече Путина присутствовали также глава Дагестана Владимир Васильев и отец Хабиба Нурмагомедова, его тренер Абдулманап Нурмагомедов.
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