Москва, , 17:47 — REGNUM Правоохранительные органы проводят обыски в штабах сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального по всей стране. На данный момент известно об обысках в 43 городах страны. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора».

Алексей Навальный Day Donaldson

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, направленных на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционного блогера Алексея Навального. Дело было возбуждено по части 4 статьи 174 УК России.

Следствие считает, что с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, которые имеют отношение к работе Фонда, получили крупную сумму денежных средств в иностранной валюте и российских рублях. При этом данные средства были получены заведомо преступным путем.

В СК уверены, что соучастники преступления легализовали эти деньги и направили их на финансирование деятельности ФБК.

В рамках этого дела уже были заблокированы счета как самой некоммерческой организации ФБК, так и организации «Защита прав граждан», а также более чем 200 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, аффилированных с Навальным.

Сегодня сотрудники полиции и СК проводят обыски у сторонников Навального по всей стране. Также обыски проходят у активистов скандально известной незарегистрированной организации «Голос», которая распространяет недостоверную информацию о якобы нарушениях в ходе голосования на выборах.

Обыски проводятся на основании постановления Басманного суда Москвы от 4 сентября.