Магас, , 17:39 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов представил для рассмотрения парламента на должность главы правительства республики кандидатуру Константина Сурикова. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе руководителя субъекта, депутаты Народного собрания одобрили представленную кандидатуру.

За Сурикова проголосовали 27 депутатов из 28. Один — против.

О новом председателе правительства Константине Сурикове известно, что ему 48 лет. Он кандидат экономических наук, выпускник Томского государственного университета. Кроме того, Суриков окончил академию народного хозяйства при президенте России, Самарский государственный экономический университет.

В Ингушетию Суриков прибыл после назначения Махмуда-Али Калиматова на должность врио главы Ингушетии. Он стал помощником-советником главы республики.

В послужном списке есть работа на различных должностях в главном управлении Банка России по Томской области, в Томской банковской школе Банка России. В 2004—2005 годах Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области, после этого, до 2009 года, был директором Московской банковской школы Банка России.

Суриков также в период с 2011 по 2014 год руководил Банком России по Самарской области. После этого, с 2014 по 2019 годы он был советником председателя правления в ООО КБ «Столичный кредит» и ООО КБ «Союзный».

Напомним, 8 сентября парламент Ингушетии избрал новым главой республики на пятилетний срок Махмуда-Али Калиматова. Сразу после вступления в должность он отправил правительство РИ в отставку.

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