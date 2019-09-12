Минск, , 17:38 — REGNUM Белоруссии нужно нормализовать отношения с Туркменией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая Вячеслава Бескостого на должность посла в Ашхабаде.

«С Туркменией у нас всегда были блестящие, хорошие отношения. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки», — подчеркнул глава государства.

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По словам белорусского президента, в первую очередь дипломатам предстоит уладить ситуацию, связанную с Гарлыкским горно-обогатительным комбинатом, проблемы с которым начались сразу же после запуска предприятия и продолжаются до сих пор.

«Это основной вопрос, который устанавливает нормальные отношения. Думаю, просто надо возобновить этот разговор, не накатывая друг на друга. Если уж не получится, тогда будем идти соответствующим путем», — подытожил Лукашенко.

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