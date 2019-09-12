Москва, , 17:36 — REGNUM Сотрудники американского телеканала CNN ни разу не обращались в МИД РФ по поводу материала о «секретной эвакуации агента спецслужб США из России», заявила 12 сентября журналистам официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это произошло на фоне многочисленности сотрудников корпункта CNN в Москве и его исправной работы. Ни до, ни после публикации скандальной «сенсации» журналисты телеканала в МИД РФ не обращались.

«Более того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращалось, хотя корпункт многочисленный, работает исправно», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Напомним, американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в высших эшелонах власти США сообщил о секретной операции спецслужб, которые в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, работавшего в российском правительстве и скрыли эту операцию от президента США Трампа, опасаясь, что он раскроет Кремлю этот секрет.

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