Ботлихский район, , 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что жители России достойны такого главы государства, какими они сами являются. По его мнению, такими героическими людьми не может управлять слабый человек, слюнтяй.

Об этом он заявил в ходе визита в Дагестан и встречи с ополченцами, первыми принявшими на себя удар банды международных террористов в 1999 году. В ответ на слова одного из участников встречи, что в Дагестане гордятся своим президентом, Путин сказал, что ему придает уверенности в работе и силы народ России.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства», — приводит слова президента РИА Новости.

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Напомним, сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин побывал в Дагестане. Он посетил село Ботлих, жители которого первыми отразили атаку боевиков из банды Хаттаба и Басаева, вторгшихся в 1999 году.

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