Лондон, , 17:11 — REGNUM «Его окрестили «Операция Yellowhammer» (т.е. «овсянка», разновидность птиц). Это доклад, который британская правительственная команда готовит регулярно, чтобы обрисовать худшие сценарии Брексита без соглашения, — пишет испанское издание El Pais. — Британский парламент обязал правительство Бориса Джонсона опубликовать последние прогнозы, отрывки из которых уже появлялись в эксклюзивном материале The Sunday Times в августе. Длинные очереди грузовиков на границе с Францией, подорожание электричества для британцев и юридическая неопределенность для тех из них, кто проживает на континенте, фигурировали в числе прочих последствий».

Министр Брексита Майкл Гоув объяснил в письме к депутатам, что текст, опубликованный в среду вечером, 11 сентября, посвящен гипотезам насчет «худших рациональных сценариев», и заключения из него не входят в официальные правительственные документы. Как бы там ни было, доклад рисует «сценарий Дантова ада», по оценке El Pais, и противоречит постоянным заверениям правительства Джонсона, что приготовления к возможному «дикому Брекситу» идут в ускоренном режиме.

Документ пророчит проблемы с транспортировкой товаров, а именно с прохождением французской границы (в том числе задержку в два с половиной дня для грузовиков), значительный рост цен на электричество для частных лиц и предприятий, сокращение поставок некоторых типов свежих продуктов питания, а также тяжелые последствия для Гибралтара. Из-за появления пограничных пунктов на границе с Испанией регион пострадает от перебоев с поставками продуктов, лекарств и проблем с перемещением отходов.