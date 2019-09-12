Каракас, , 17:09 — REGNUM «Отделения скорой помощи в главных больницах Венесуэлы страдают от дефицита в 43,3% лекарств и материалов, считающихся необходимыми для базового ухода за пациентами, согласно последним результатам Национального исследования больниц, осуществленного в июле несколькими группами врачей и Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией», — сообщает испанское издание El Mundo. Ситуация в операционных тоже вызывает беспокойство: там недостает 34,1% лекарств и необходимых инструментов, уточнил доктор Хулио Кастро, проводивший исследование.

Тем не менее снабжение больниц немного улучшилось с ноября прошлого года — вопреки отключениям электричества, от которых страдала страна. Возможно, причина в распределении экстренных наборов для оказания помощи по нескольким больницам, осуществленном Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также рядом учреждений ООН в рамках гуманитарной помощи, запрошенной главой парламента Хуаном Гуайдо, предполагает El Mundo.

«Любой экстренный набор из тонны не удовлетворяет нужд больниц. Никакая гуманитарная помощь не может заменить достойную систему здравоохранения», — сказал журналистам Кастро, разъяснив, что гуманитарный груз, собранный оппозицией в Колумбии и на Карибских островах, уже попал в Венесуэлу. Он также заявил, что врачи, проводившие опрос, не смогли выяснить, куда была направлена гуманитарная помощь, полученная, по заверениям Николаса Мадуро, от Китая и России, «его главных союзников».