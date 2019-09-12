Ашхабад, , 17:07 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с госминистром Саудовской Аравии Турки Бин Мухаммедом Бин Фахад Бин Абдул Азиза Аль Саудом и заместителем председателя Саудовского фонда развития Халидом Бин Сулейманом Аль Худейри. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Туркмения и Саудовская Аравия «являются мировыми энергетическими державами, имеющими широкие возможности для эффективного взаимодействия в нефтегазовой сфере».

Туркменский лидер предложил представителям Саудовского королевства рассмотреть возможности реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, химической отрасли и сельском хозяйстве.

Также Бердымухамедов обсудил с зарубежными гостями перспективы налаживания партнерских отношений между Туркменией и Саудовской Аравией в сфере торговли, логистики, текстильного производства и в других отраслях.