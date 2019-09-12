Душанбе, , 17:02 — REGNUM Создана совместная таджикско-британская торговая палата, которая будет работать над развитием бизнеса, торговли, а также потоков капитала между двумя странами. Данные процессы планируется осуществлять через расширение приграничного сотрудничества. Запуск международного бизнес-объединения приурочен к празднованию Дня независимости Таджикистана.

В сообщении, размещённом созданной структурой в сети Facebook, отмечается, что таджикско-британской торговой палате будет оказываться любая помощь с таджикистанской стороны. В частности, поддержка «при выходе на рынок, в логистике, юридической экспертизе, а также предоставление профессиональных услуг, способствующих развитию двусторонних отношений и дальнейшему росту дружбы».

В рамках двусторонних отношений Британия выделяет Таджикистану 17−18 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. Кроме того, в рамках многостороннего сотрудничества, страна предоставляет Таджикистану гранты — один из которых — 41 млн долларов, безвозмездно предоставленных для поддержки проекта CASA-1000.

Отметим, что за последнее время одним Таджикистаном продвижение экономических интересов Великобритании не ограничилось. 15 августа 2019 года в соседней с Таджикистаном Киргизии на впервые созданную позицию бизнес-омбудсмена был выбран экс-посол Великобритании Робин Орд-Смит.

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