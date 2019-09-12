Киев, , 16:52 — REGNUM Комитет по вопросам регламента рекомендует Верховной раде лишить народного депутата, одного из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за её «неэтичные высказывания».

Такое решение комитет принял сегодня, 12 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что перевес составил всего 1 голос — за проголосовали 6 депутатов комитета, против 5.

На заявления Геращенко пожаловался глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Соратница Порошенко на заседание комитета не пришла, а ранее сегодня пожаловалась, что ей хотят устроить «публичную порку».

Комментариев от «Европейской солидарности» относительно решения комитета еще не последовало.

Напомним, что на вечернем заседании Рады 10 сентября одна из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» ИринаГеращенконазвала соратников Зеленского «зелеными человечками».