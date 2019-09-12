Пекин, , 16:46 — REGNUM В Пекине прошли переговоры глав МИД Китая и Малайзии Ван И и Сайфуддина Абдуллы, в ходе которых были достигнуты важные договоренности по формированию механизма консультаций по морским вопросам, сообщает 12 сентября Синьхуа.

Стороны характеризуют этот механизм как платформу для двустороннего диалога и сотрудничества, укрепления взаимного понимания и урегулирования возникающих разногласий. Ключевой задачей обеих сторон провозглашается совместная работа по обеспечению стабильности в регионе Южно-Китайского моря.

Отметим, что последние годы отмечены постоянной активизацией контактов между Китаем и странами-участницами АСЕАН.